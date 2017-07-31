В США построили электрический внедорожник с запасом хода более 300 км

Компании Bollinger Motors, похоже, удалось добиться своей цели – стать первым в мире производителем полностью электрического полноприводного пикапа. Bollinger B1 может взять на борт более 2,5 тонн груза, но при этом способен разогнаться до 100 км/ч меньше, чем за 5 секунд.

Свой первый серийный электропикап компания представила на специальном мероприятии в Нью-Йорке. Симпатичным Bollinger B1 не назовешь, но при этом заявленные производителем характеристики намекают на его высокую работоспособность.

Пикап с колесной базой почти 4 м оснащен силовой установкой, развивающей 360 л.с. и 640 Нм крутящего момента. Максимальная скорость электрокара – 205 км/ч. Bollinger планирует предлагать для пикапа два варианта аккумуляторов, на 60 и на 100 кВт – соответственно, с ними меняется и запас хода, который составляет 200 и 320 км.

На зарядку аккумуляторов от обычной электросети уйдет немало времени – 7 или 12 часов, однако, Bollinger планирует продавать вместе со своим пикапом еще и специально спроектированное зарядное устройство, которое сокращает время пополнения энергозапаса до 45 и 75 минут соответственно.

Грузовая платформа новинки способна к трансформации: для нее предлагается жесткий верх и дополнительные сиденья. Таким образом, пикап может превращаться в четырехместный трехдверный внедорожник. Кроме того, конструкцией пикапа предусмотрена регулируемая подвеска с отключаемыми стабилизаторами, при помощи которой Bollinger B1 может менять дорожный просвет в диапазоне от 250 до 500 мм.

Производить свою разработку Bollinger Motors намерена при участии некоей «третьей стороны» — очевидно, имеется в виду партнер с уже имеющейся производственной базой. Соответственно, на данный момент в Bollinger не называют ни конкретной даты начала выпуска пикапа, ни возможных цен. Однако, отмечено, что в начале следующего года компания начнет принимать предзаказы, а первые товарные машины попадут к покупателям еще через год.