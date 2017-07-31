Tesla Model X превратили в экстремальный внедорожник

Кроссовер Tesla Model X можно назвать внедорожной моделью чисто формально. Да, у него полный привод, а клиренс можно увеличить до 211 мм, но на выдающиеся способности в грязи рассчитывать не стоит.

Так что неудивительно, что электромобиль Тесла решили подготовить к более тяжелому бездорожью. Внедорожный тюнинг Tesla Model X включает массивные стальные бамперы, кенгурин и лебедку.

Клиренс Тесла увеличен и установлены огромные внедорожные шины. На крыше появились два багажника, один из которых предназначен для запаски.

Кстати, недавно таким же образом доработали купе Bentley Continental GT. Кроме того, был выполнен виртуальный внедорожный тюнинг Porsche 918.