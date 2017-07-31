В Россию могут привезти еще один китайский кроссовер — но уже с полным приводом

Основная масса китайских кроссоверов, продающихся в России, имеет только передний привод — в Китае трансмиссия 4х4 для таких машин не востребована, поэтому производители с ней и не заморачиваются. Но в России другие реалии, на которые может отреагировать компания Changan.

Сегодня «кроссоверный» модельный ряд Changan в России состоит всего из одной модели — переднеприводного «паркетника» CS35. Но компания явно намерена расширить российскую линейку.

Так, в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства для более крупного, чем CS35, пятиместного кроссовера CS75, сообщают «Колеса». Если верить документу, в Россию этот автомобиль может приехать с бензиновым турбомотором объемом 1,8 л (163 л.с.) и атмосферным двигателем на 2 литра (148 л.с.)

Двигатели сочетаются как «механикой», так и с автоматом. При этом, что еще важнее, CS75 предложат как с передним, так и с полным приводом.

Changan CS75 имеет габариты 4650х1850х1705 мм при длине колесной базы 2700 мм (на 140 мм длиннее, чем у CS35). Российская версия может получить электропривод и обогрев наружных зеркал, фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер, люк в крыше.

CS75 явно окажется дороже «младшего» CS35, который сегодня стоит от 799 900 рублей. Поначалу CS75 будут поставлять из Китая, но в будущем возможен и выпуск в России.

Впервые CS75 показали россиянам в 2014 году, на Московском автосалоне. Тогда это был вариант с передним приводом, а в 2016 году в Москве показали уже полноприводный кроссовер.