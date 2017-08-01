Выпускники академии МВД устроили массовый заезд на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado

Напомним, в 2016 году выпускники академии ФСБ устроили «парад тщеславия», проехав по столичным улицам колонной из тридцати чёрных «Гелендвагенов». Тогда бывших курсантов учебного заведения, прославившихся благодаря «покатушкам» по Москве, отправили служить в Чукотский и Камчатский край.

Недавно нечто подобное произошло во Владимире — по оживленным транспортным артериям города прошел похожий автопробег. Судя по парадным белым рубашкам (с новенькими лейтенантскими погонами) на молодых людях, участниками мероприятия были выпускники Владимирского юридического института УФСИН.

Теперь «подвиг» своих коллег повторили выпускники Волгоградской академии МВД. Как сообщает издание «Блокнот Волгограда», «всё прошло цивильно, но безумно роскошно»: молодых правоохранителей из альма-матер увёз кортеж из Land Cruiser Prado, чтобы выпускники сняли эффектный памятный видеоролик.

Дальше факультет катался на заранее арендованной яхте — «огромной и комфортной, точь-в-точь снимок жизни бизнесмена или модели из инстаграма», притом прогулка полицейских по Волге длилась более двух часов. Для финала выпускного бывшие курсанты выбрали пентхаус дорогого ресторана.

Как передаёт РИА «Новости», руководство Волгоградской академии МВД уже начало проверку по поводу «парада тщеславия»: «По указанию начальника Волгоградской академии МВД России генерал-майора полиции Владимира Третьякова проводится проверка сведений», — сообщил представитель учебного заведения.

При этом отдельно отмечается, что фактов нарушения Правил дорожного движения и общественной безопасности выпускниками академии допущено не было, однако окончательная оценка их «демонстративному поведению» будет дана по результатам проверки.