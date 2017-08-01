В Lifan назвали сроки запуска кроссовера MyWay в России

Новый кроссовер MyWay, который в 2016 году успешно стартовал в Китае, начнут продавать в России этой осенью. Об этом официально сообщил российский офис марки.

Ранее семиместный кроссовер с габаритами 4440x1760x1730 мм уже прошел российскую сертификацию вместе со 125-сильным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,8 л, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач (также предварительно в Lifan обещают и 4-ступенчатый автомат). Но привод у кроссовера на задние колеса, а версий 4х4 не заявлено.

Ранее сообщалось, что в штатное оснащение входят фронтальные подушки безопасности, электростеклоподъемники, кондиционер, электропривод и подогрев зеркал заднего вида, подогрев сидений, система стабилизации, аудиосистема, датчики давления в шинах и «ЭРА-Глонасс».

Сам Lifan анонсирует для российского MyWay кожаную отделку кресел, двузонный климат-контроль, мультимедийную систему с сенсорным экраном и шестью динамиками, а также бесключевой доступ в машину.

Слегка отложенный дебют MyWay в нашей стране представители «Лифана» ранее объясняли тем, что модель выпускается объемом в 7-8 тысяч автомобилей ежемесячно, и этого едва хватает для того, чтобы закрыть потребности китайского рынка.

В Китае автомобиль оснащается либо 110-сильным полуторалитровым мотором, либо двигателем объемом 1,8 л, развивающим 131 л.с. в паре с автоматической КПП. Спецификации и цены российских версий будут объявлены ближе к старту продаж. Lifan MyWay потенциально может конкурировать как с 7-местной версией Lada Largus, так и с переднеприводными модификациями кроссовера Renault Duster.