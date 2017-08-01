Суперуниверсал Mercedes-Benz на порталах могут отправить в серию

Похоже, эффект от появление невероятного универсала E-Class All-Terrain 4×4² на портальных редукторах оказался таким, что у машины появился шанс встать на конвейер. Создатель машины, во всяком случае, в этом уверен.

Идею скрестить стандартный полноприводный универсал Е-класса с внедорожным монстром G 500 4×4² придумал мерседесовский инженер Юрген Эберли. И вот теперь она заявил в интервью австралийскому изданию Motoring, что в Mercedes-Benz всерьез рассматривают идею о постановке E-Class All-Terrain 4×4² в серийное производство.

Эберли уверен, что конвейерному выпуску дадут «зеленый свет», пусть даже и небольшим тиражом. Ведь он уже имеет патент на гибрид портальных редукторов с многорычажной независимой подвеской исходного универсала. Кроме того, Эберли уже обосновал и возможность запуска в серию такого монстра.

В принципе, после выпуска «Мерседесом» таких чущищ, как G 63 AMG 6×6, G 500 4×4² и G 650 Landaulet, выход E-Class All-Terrain 4×4² уже не кажется чем-то невероятным. Спрос на суперуниверсал в среде любителей техноэзотики точно будет, тем более, что на выходе машина окажется доступнее монстров на базе «Гелендвагена».

Более подробно мы уже освещали данную модель в статье

Напомним, смесь универсала и «СуперГелендвагена» создала команда энтузиастов из числа сотрудников «Мерседеса», а «затевала» процесса Юрген Эберли сам участвовал в разработке нового поколения Е-Class. Вдобавок ему удалось заручиться поддержкой своего босса, главного инженера Михаэля Кельца, отвечавшего за разработку новой «ешки», после чего компания Mercedes-Benz выделила средства для реализации безумной идеи.

Интересно, что основой для проекта выступил не вседорожный вариант E-Class All-Terrain, а стандартный универсал. Поскольку Юрген Эберли хотел видеть под капотом только бензиновый мотор, которых нет в арсенале All-Terrain, выбор пал на универсал E 400 c турбированным V6 (333 л.с., 480 Нм).

Главной инженерной задачей для команды стала установка портальных редукторов, которые позволяют радикально увеличить клиренс. Крупные и очень тяжелые узлы от G 500 4×4² для проекта попросту не подошли — их пришлось изготавливать самостоятельно с нуля, а процесс занял несколько месяцев.

Разумеется, под «кастомные» редукторы здесь глобально переделывать всю ходовую часть, расширять колею, устанавливать мощные подрамники и менять кинематику подвески. Удивительно, но разработчикам в итоге удалось подружить с «порталами» многорычажную подвеску универсала. Все резиновые и полиуретановые детали были заменены на жесткие шарнирные соединения, заимствованные из автоспорта.

В итоге клиренс E-Class All-Terrain 4×4² вырос аж до 420 мм, а предельная глубина преодолевания брода составила 500 мм. Угол въезда — 35,8 градуса, съезда — 35,6 градуса!

Чтобы прикрыть большие колеса размерностью 285/50 R20 с зубастыми шинами, позаимствованные у Mercedes-Benz R-класса и обутые в «зубастые» шины, пришлось на 3D-принтере изготавливать пластиковые расширители арок. А вот трансмиссия у E-Class All-Terrain 4×4² оказалась вполне стандартной: постоянный полный привод с многодисковой электронноуправляемой муфтой от обычного универсала, так что никаких продвинутых механизмов здесь нет.