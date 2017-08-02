«Пикап-истребитель» Ford F-150 продали за 300 000 долларов

Компания Ford продала на аукционе уникальный пикап F-150, который посвящен истребителю Lockheed Martin F-22 Raptor. Автомобиль ушел с молотка за 300 000 долларов. Средства достанутся Американской ассоциации экспериментальных летательных аппаратов (EAA).

Новым владельцем единственного в своем роде пикапа стал хозяин дилерского центра «Форда» в Лас-Вегасе Гэри Акерман. Он же является почетным командиром и послом эскадрильи F-22, которая базируется в американском городе Неллис (штат Невада).

Посвященный истребителю Ford F-150 представили в начале июля. От базовой версии модели эта машина отличается переделанным экстерьером с силуэтом F-22 на радиаторной решетке, новыми колесами, дополнительной светотехникой, креплением для двух колес в багажном отсеке, амортизаторами Fox, а также модернизированными тормозами.

Под капотом у Ford F-22 F-150 стоит 3,5-литровый бензиновый турбомотор семейства EcoBoost. Отдача агрегата составляет 552 лошадиные силы и 895 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с девятидиапазонной автоматической коробкой передач.

Цены на базовый Ford F-150 начинаются в США с 27 380 долларов. «Заряженная» версия Raptor оценена минимум в 48 785 долларов.