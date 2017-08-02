Названы российские цены на базовые модификации Honda CR-V

Российские продажи пятого поколения Honda CR-V (российский рынок, кстати, получил новинку первым в Европе) начались со старших модификаций с двигателем объемом 2,4 литра. Теперь подоспели и начальные 2-литровые версии: поставки таких машин начнутся в сентябре, а цены известны уже сейчас

В базовых модификациях кроссовер Honda CR-V получил уже хорошо известный 2-литровый мотор i-VTEC мощностью 150 лошадиных сил. Расход топлива в городском цикле составляет 9,8 литра на 100 километров пробега, в загородном и смешанном – 6,2 л и 7,5 л соответственно. Двигатель также адаптирован к бензиновому топливу АИ-92. Мотор работает в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT. Дорожный просвет 2-литровых CR-V составляет 208 мм.

Для российских покупателей CR-V в версии с двухлитровым двигателем будет предлагаться в 3 комплектациях: Elegance, Lifestyle и Executive. Исполнение Premium останется прерогативой 2,4-литровой модификации. Версия Elegance оснащается интеллектуальным мультиинформационным дисплеем, системой климат-контроля, обогревом зоны покоя стеклоочистителей, электроприводом и обогревом зеркал. Также в базовую комплектацию входят 8 подушек безопасности, центральный замок с дистанционным управлением, иммобилайзер и ряд электронных систем безопасности. Помимо этого, доступен подогрев передних сидений, электронный стояночный тормоз, круиз-контроль и функция ограничителя скорости, а также датчик света и задние датчики парковки. Цена в комплектации Elegance составит 1 769 900 рублей.

В версии Lifestyle CR-V оснащается светодиодными фарами ближнего и дальнего света с автоматическим корректором, на крыше появляются рейлинги, также в список оснащения входят тонировка задних стекол, интеллектуальная система дистанционного запуска двигателя, бесключевой доступ, передние датчики парковки и камера заднего вида, система контроля за усталостью водителя, мультимедийная система на базе ОС Android c поддержкой интерфейсов Mirror link, Carplay и Android Auto, HDMI-разъем и 4 USB. Стоит такое исполнение от 1 959 900 рублей.

Наконец, комплектация Executive предусматривает кожаный салон, водительское сиденье с запоминанием положения и электрорегулировкой в 8-ми направлениях (в 4-ех для пассажира), обогрев рулевого колеса и подогрев задних сидений, электропривод двери багажника, камеру бокового обзора Lane Watch и систему освещения сектора поворота. Цена на CR-V в исполнении Executive составляет 2 099 900 рублей.