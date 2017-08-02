Volkswagen определился с датой премьеры своего новейшего кроссовера

Самый маленький кроссовер в семействе Volkswagen, известный под названием T-Roc, готовится предстать перед общественностью: подходят к концу дорожные испытания серийной версии (которую, кстати, уже успели «поймать» фотошпионы), а ее премьера состоится совсем скоро — в конце лета.

Премьера серийной версии компактного кроссовера T-Roc состоится 23 августа — это следует из подписи к видеоролику, посвященному новинке и опубликованному на официальном новостном канале Volkswagen в YouTube.

Никакой детальной информации, впрочем, в ролике не сообщается — сюжет посвящен процессу разработки дизайна автомобиля. Правда, опять же, сам автомобиль в кадре не появляется, так что в любом случае придется ждать официальной премьеры.

Впрочем, в общих чертах облик кроссовера понятен: его уже «ловили» на ходовых испытаниях. В основу новинки легла одна из версий платформы MQB — архитектура А0, разработанная специально для компактных моделей, и на ее базе уже разработаны, к примеру, Seat Ibiza и Arona, VW Polo и тому подобное. Моторную гамму для вседорожника составят из бензиновых турбомоторов объемом от 1,0 до 1,5 л и дизелей объемом до 1,6 л.

Обещают «Тироку» и множество интересных для Volkswagen решений и нововведений, среди которых — центральная консоль, которая выполнена в стиле мотоциклетного шлема. Кроме того, T-Roc станет первым в линейке марки «мягким гибридом» — его силовая установка будет построена по принципу mild hybrid со стартер-генератором, устройством рекуперации энергии и 48-вольтовой электросистемой.

Выпускать VW T-Roc концерн планирует на заводе в Португалии, причем, по слухам, конвейер заработает уже в следующем месяце. Соответственно, полностью рассекретить свою вседорожную новинку производитель должен либо в конце июля, либо в начале августа.