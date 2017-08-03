В России продают странный внедорожник, прошедший Дакар

Ралли-рейдовый прототип, созданный российским гонщиком Борисом Гадасиным, выставлен на продажу.

В 2015 году этот автомобиль прошел всю трассу марафона «Дакар» и успешно финишировал, после чего команда провела перестройку машины и сейчас автомобиль способен выйти на трассы Кубка мира по ралли-рейдам и преодолеть трассу марафона «Дакар».

Как отмечает портал Ex-Roadmedia, проект G-Force Proto New Line по многим параметрам опережает заводские машины и прямо сейчас готов отправиться на соревнования. Спортивный прототип продаётся в комплекте со всеми необходимыми запчастями.

Вот ключевые характеристики G-Force Proto New Line 2:

— оригинальный (притом весьма своеобразный — прим. авт.) кузов из карбона и кевлара;

— максимальная скорость — более 200 км/ч;

— время разгона до 100 км/ч — менее 4,5 с;

— двигатель — Dodge V10 заводской подготовки: объём — 8,4 литра, мощность — 450 л.с.,

— коробка передач — 6-скоростная SADEV, с системой переключения без сцепления;

— дисковые блокировки всех дифференциалов;

— амортизаторы — Donnerre, по два на колесо, с антипереворотной системой и восемью регулировками;

— тормоза — АР Racing, 6-поршневые на всех колесах, с водяным принудительным охлаждением;

— топливный бак — на 550 литров;

— стационарные гидродомкраты;

— электрообогрев лобового стекла.

Отдельно сообщается, что покупатель получит коробку передач, подвеску, мост, редукторы, все элементы кузова, а также два комплекта новой резины и многое другое. Общая стоимость набора «автомобиль плюс запчасти» составляет 150 000 евро или почти 11 млн рублей по нынешнему курсу.