В России начали продавать Lexus LX 570 с заводским стайлингом

Компания Lexus открыла продажи специальной версии внедорожника LX 570 под названием Superior, которая получила пакет внешнего стайлинга. Такой автомобиль оказался самым дорогим «Лексусом» семейства LX.

В «Лексусе» решили добавить индивидуальности флагманскому внедорожнику и создали специальную версию для тех, кому обычная машина кажется пресноватой. Исполнение под названием Superior, построена на основе комплектации Luxury 21+ и отличается наличием заводских «декораций» — решетки радиатора со сложно веретенообразной структурой, накладками на передний и задний бамперы, корпусами наружных зеркал заднего вида с черными накладками, а также двухцветными 21-дюймовыми дисками и эмблемами Superior.

В интерьере изменений и того меньше — эксклюзивно полагаются лишь алюминиевые накладки на педали. Интерьер спецверсии можно облагородить черным деревом шимамоку или вставками «матовый орех» (доступны и для «обычных» LX), а за доплату предлагается черная обивка потолка. Компания Lexus утверждает, что такой LX получил новый демпфер вибраций кузова, что должно позитивно отразиться на комфорте.

Стоит отметить, что версия Superior предлагается лишь для бензинового Lexus LX 570 с мотором V8 объемом 5,7 л (367 л.с.). Автомобиль в заводском стайлинге оценили в 7,007 -7, 026 млн рублей, так что новинка поднялась на самую вершину прайс-листа семейства LX. Предзаказы уже открыты, машины появятся у дилеров в III квартале 2017 года.

Дизельной версии Lexus LX 450d версия Superior не досталась, но и такой автомобиль слегка «допилили». Например, теперь у всех комплектаций дизельной машины присутствуют светодиодные фонари заднего хода, светодиодные ламп подсветки в солнцезащитных козырьках и ионизатор воздуха в салоне. Колесные диски Lexus LX 450d размерности 18 дюймов получили новый дизайн, а белый перламутр в заводской палитре был изменен на «Искрящийся белый специальный металлик».

Вдобавок комплектация Executive с августа 2017 года получила динамические LED-поворотники с плавным последовательным розжигом, а также обзавелась аудиосистемой премиум-класса Mark Levinson с 19 динамиками.