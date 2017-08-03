Электрокроссовер Jaguar назвали самым значимым концептом года

Международная ассоциация International Automotive Media Registry (IAMR) выбрала лучшие концепты 2017 года. Одним из победителей конкурса стал прототип электрического кроссовера Jaguar I-Pace — его назвали самым значимым.

В этом году международное жюри IAMR провело голосование в 16-й раз. Конкурс включил в себя три категории: «Предсерийные концепты», «Концепт-кары», а также «Концептуальные внедорожники». Кроме того, среди них был выбран самый значимый прототип.

Концепт Jaguar I-Pace был представлен в 2016 году. Он получил модульную платформу и 400-сильную электрическую силовую установку с двумя моторами. Запас хода прототипа достигает 500 километров. Серийная версия, как ожидается, появится в 2017 году, тогда как продажи начнутся в 2018-м. В России на еще не представленный автомобиль уже оставили заявки 150 человек.

Помимо звания наиболее важного концепта, Jaguar I-Pace стал победителем среди предсерийных машин. Он обошел Infiniti QX50, Subaru Ascent и Volkswagen Passat GT. Среди «обычных» концептов лучшим был назван гиперкар Aston Martin Valkyrie. На это звание претендовали также Cadillac Escala, Chrysler Portal и Nissan V-motion 2.0.

В категории «Концептуальные внедорожники» первое место разделили Genesis GV80 и VW I.D. Buzz. Их соперниками были Lincoln Navigator и Toyota FT-4X.