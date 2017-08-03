На продажу выставлен пикап, проехавший 800 000 километров за 2,5 года

На портале Tilbury Auto Sales появилось объявление о продаже пикапа Ford с пробегом 791 374 километра. Такой пробег машины при первом владельце был достигнут примерно за 2,5 года, поскольку в объявлении указано, что автомобиль выпущен в 2014 году.

Сотрудники издания The Drive, обнаружившие объявление, связались с автосалоном Tilbury Auto Sales, который находится в Канаде. После вопроса об этом автомобиле представитель фирмы не поверил, что у них продается такая машина.

Однако впоследствии он подтвердил информацию с сайта и предположил, что пикап постоянно использовался для дальних поездок — у него есть сцепное устройство и дополнительный топливный бак в грузовом отсеке.

Ford F-250 XLT Super Duty оснащен 6,7-литровым восьмицилиндровым дизелем и шестиступенчатым «автоматом». О техническом состоянии машины с огромным пробегом информации почти нет. Известно лишь, что она на ходу.

Стоимость, в пересчете на американские доллары, составляет около 19 тысяч.