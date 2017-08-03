Самая противоречивая модель Ferrari все-таки увидит свет

Слухи о том, что у Ferrari появится кроссовер, периодически появлялись в прессе, однако в руководстве методично и уверенно эти слухи опровергали. Но на этот раз, кажется, они подтвердились: глава концерна Fiat Chrysler Серджио Маркионне признал, что вероятность появления такой модели в семействе Ferrari крайне высока.

По словам Маркионне, итальянский автопроизводитель суперкаров больше просто не может игнорировать такой большой, востребованный и перспективный сегмент рынка, а у компании есть масса клиентов, которые очень хотели бы иметь подобный автомобиль. Словно в оправдание такому решению Маркионне пообещал, что кроссовер будет сделан «в узнаваемом стиле Ferrari».

Как предполагает издание Bloomberg, окончательное подтверждение этой информации появится в начале следующего года, когда компания представит свой финансовый план на ближайшие пять лет. Если в Ferrari действительно намерены выпустить кроссовер, то бюджет на него обязательно будет заложен в этом плане. По прогнозам аналитиков, появление такой модели в семействе Ferrari может едва ли не в два раза увеличить как прибыль компании, так и объемы производства.

По сути, в нынешних условиях появление кроссовера Ferrari было лишь вопросом времени. Фактически все другие производители высшего эшелона вовсю занимаются такими моделями: у Bentley уже вышел Bentayga, у Lamborghini вот-вот появится серийная версия Urus, не за горами — кроссовер от Rolls-Royce, да и Aston Martin не скрывает своего интереса к этому сегменту.

Собственно, даже альянс Fiat Chrysler под руководством Маркионне прирос парой кроссоверов: и Alfa Romeo, и Maserati впервые попробовали себя в этом сегменте, выпустив, соответственно, Stelvio и Levante.