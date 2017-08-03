Фотографии салона нового кроссовера Infiniti QX50

Снимки интерьера Infiniti QX50 следующего поколения опубликовал сайт Paul Tan. Фотографии раскрывают детали салона, а также экстерьера нового кроссовера. Несмотря на камуфляж, по фото видно, что в отличие от концепта, товарная версия QX50 получила уменьшенную решетку радиатора, немного другой передний бампер и фары головного света.

На снимках интерьера можно рассмотреть переднюю часть салона: водительское и пассажирское кресло, рычаг переключения передач, шайбу выбора режимов вождения, приборную панель и экран мультимедийной системы.

Напомним, что главной «фишкой» показанного в январе концепта QX50 стала система автономного управления. Тогда в компании подчеркивали, что она не заменит водителя, а станет скорее «вторым пилотом», который лишь помогает человеку.

Еще одной особенностью QX50 станет двигатель VC-Turbo с переменным коэффициентом сжатия: последний показатель может меняться от 8:1 при активном разгоне до 14:1 при движении в экономичном режиме. По словам инженеров, мощность 2-литрового двигателя VC-Turbo составит 268 л.с., а максимальный крутящий момент — 390 Н∙м

Официальная премьера новинки запланирована на осень 2017 года в рамках автосалона во Франкфурте.