ГИБДД определилась, как нужно проверять переделанные автомобили

На джиперов давят массой

ГИБДД будет проверять переделанные внедорожники, машины с газовым оборудованием и автомобили с тюнингом на соответствие безопасности по специальным новым правилам. В них, в частности, закреплено, что не надо согласовывать установку деталей, разрешенных производителем для конкретного автомобиля (например, бампера или багажника на крышу). При этом запрещено будет ставить кузов от другой машины или менять максимальную массу автомобиля. Эксперт говорит о том, что документ надо дорабатывать, а проверки в ГИБДД излишни и лишь усложняют жизнь автовладельцам.

Проект постановления правительства России, в котором будет закреплен «порядок проверки выполнения требований к колесным транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию», опубликован на regulation.gov.ru.

Напомним, процесс согласования переделок (например, установки силового бампера, лебедки, газового оборудования и т. д.) состоит из ряда формальных этапов-процедур. Сначала автовладелец обращается в испытательную лабораторию для прохождения предварительной технической экспертизы. Затем с заключением лаборатории нужно обратиться в ГИБДД, где пройти осмотр и получить разрешение на установку оборудования (даже в том случае, если оно уже установлено). Затем автовладелец едет в автосервис, где получает документ о проведенных работах, после — на техосмотр, затем — снова в лабораторию (на финальную техэкспертизу) и в конце концов — в ГИБДД на регистрацию. Новые правила определяют, каким образом инспектор должен проводить проверку автомобиля на этапе после предварительной технической экспертизы, до сих пор такого документа не было.

В документе сказано, что сотрудник технадзора, в частности, будет проверять, включена ли лаборатория в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий Таможенного союза. Прописаны требования к заключению лаборатории: там должна быть дана оценка возможности внесения изменений в конструкцию машины, а также описаны работы, необходимые для безопасной переделки, и даны рекомендации, в каком автосервисе это можно сделать.

Согласовывать внесение изменений в конструкцию с ГИБДД не надо будет, если деталь или компонент «предназначен для этого транспортного средства» и прошел «оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов». Другой случай — деталь (например, бампер) предусмотрен автопроизводителем в официальной документации — в этом случае согласований также не требуется.

«Не существует газового баллона или бампера, который предназначен для какой-то конкретной машины, это нонсенс».

Прописаны также основания для отказа в получении разрешения. К примеру, если какой-либо агрегат (двигатель или рама) машины находятся в розыске, либо на автомобиль наложены запреты на регистрацию судом или таможней, либо обнаружены признаки сокрытия-подделки или уничтожения (за исключением коррозии) идентификационных номеров. К «недопустимым изменениям» приравнены ситуации, когда машина после изменения конструкции не соответствует техрегламенту о безопасности транспортных средств (или иному аналогичному документу, который действовал на момент выпуска машины), либо когда изменяется максимальная масса автомобиля или меняется кузов/шасси автомобиля на не предусмотренные производителем.

Разработка подобного документа — это часть большой реформы, связанной с переделанными автомобилями и машинами с различными видами тюнинга. Началось все с того, что в 2016 году экс-начальник Госавтоинспекции Виктор Нилов приказал следить за тем, чтобы на дорогах не появлялись автобусы со спальными местами, самодельные лимузины и другие опасные автомобили. Инспекторы истолковали документ по-своему: штрафовать и лишать регистрации стали водителей внедорожников с усиленной подвеской, большими колесами (активно используются за Уралом из-за плохих дорог) и автомобилей с газобаллонным оборудованием. После ряда акций протеста Госдума обратилась за помощью к премьеру Дмитрию Медведеву, а ГИБДД, признав в октябре прошлого года «перегибы на местах», пообещала прописать четкие правила в соответствующих документах.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что с момента возникновения проблем у автовладельцев инспекторы действительно стали меньше придираться при проверках на дорогах. Кроме того, решение о прекращении регистрации теперь может быть принято только лично начальником регионального управления. Однако в сухом остатке, говорит господин Шапарин, ГИБДД за прошедший год лишь анонсировала разработку изменений в нормативные акты, но по факту пока ничего не принято, действуют прежние, достаточно сложные правила согласований.

Что касается проверок ГИБДД, то, по мнению Антона Шапарина, они не нужны. «Сотрудники испытательной лаборатории имеют соответствующую квалификацию и знания, они должны проверять безопасность конструкции и выдавать заключения,— говорит он.— Инспектор в этом не разбирается, он должен просто проверять документы». По поводу нормы, которая освобождает от необходимости согласовывать компоненты, «предназначенные для этого транспортного средства», Антон Шапарин пояснил “Ъ”: «Не существует газового баллона или бампера, который предназначен для какой-то конкретной машины, это нонсенс». «Компонент или деталь должны быть «для этого типа» транспортного средства, такая формулировка снимет сразу огромное количество проблем, но для этого нужно будет менять еще и техрегламент Таможенного союза,— говорит он.— Мы будем добиваться этого».