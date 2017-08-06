Кроссовер Mitsubishi ASX возвращается на российский рынок

После почти двухлетнего перерыва компания Mitsubishi возобновляет продажи компактного кроссовера ASX. За это время модель пережила два рестайлинга и потому возвращается к нам в посвежевшем виде: у нее «икс-фейс» в духе старшей модели Outlander, измененные бамперы и декор. В салоне — новые руль, кожух центрального тоннеля (с мягкими накладками) и медиасистема, а также улучшенная шумоизоляция.

Российским покупателям предложат две модификации с хорошо знакомыми силовыми агрегатами. Первая оснащается мотором 1.6 (117 л.с.), пятиступенчатой «механикой» и передним приводом, а вторая имеет двигатель 2.0 (150 л.с.), вариатор и полный привод. Прежней «промежуточной» версии с мотором 1.8, вариатором и передним приводом больше не будет.

Подробные комплектации и цены компания объявит 8 августа. Машины будут поставлять из Японии, ведь американский завод Mitsubishi, на котором прежде выпускали ASX для России, закрыт еще в 2015 году. Рестарт продаж начнется с Дальнего Востока: к местным дилерам автомобили поступят уже в середине августа. А с середины сентября ASX будет доступен и во всех остальных регионах.

Российскому подразделению Mitsubishi важно любое расширение модельного ряда, ведь сейчас в нем всего четыре модели: Outlander, Pajero, Pajero Sport и L200. В первой половине 2017 года продажи марки в России остались на прошлогоднем уровне, хотя рынок вырос на 7%.