В Китае за полгода продали почти 700 внедорожников Lada 4×4

В Китай за первые 6 месяцев нынешнего года было отправлено 692 внедорожника Lada 4×4. Их поставкой занимается казахстанский партнер «АвтоВАЗа» — компания «Азия Авто», которая собирает эти автомобили на своих мощностях в Усть-Каменогорске. По итогам года «Азия Авто» рассчитывает поставить в КНР 3 тысячи единиц Lada 4×4, пишет «Автостат».

Как заявил президент «Азия Авто» Ерик Сагымбаев, выход компании на рынок Китая без преувеличения стал прорывным событием. По его словам, китайские партнеры уже оплатили 1,5 тысячи машин.

Напомним, первую партию Lada 4×4 в Китай поставили в начале нынешнего года. В Поднебесной российский внедорожник из-за ввозных пошлин стоит на 1/3 дороже, чем в России.

Lada 4×4 («Нива») выпускается с 1977 года. За 40 лет внедорожник пережил несколько модернизаций, он оснащается бензиновым мотором объемом 1,7 л мощностью 83 л.с., механической 5-ступенчатой коробкой передач и постоянным полным приводом.