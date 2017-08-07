Мёртвый сезон

Владелец сети отечественных кинотеатров в интервью признался, что сегодня содержание фильма для зрителей никакой роли не играет. Заполнен зал или нет, зависит только от одного фактора, который он вычислил за долгие годы работы – от погоды. Если на улице пасмурно и холодно, люди будут сидеть в кино. В этом главный секрет успеха в прокате. Творческие потуги режиссёра, который «так увидел», денег уже не приносят.

В автопроме дизайнерские изыски тоже теряют прежнее значение. Эпоха самовыражения через автомобиль, поддерживаемая дорогими углеводородами и высоким курсом рубля, закончилась. При нынешних ценах машина сохранила единственную и самую примитивную ценность – утилитарную. Никого не волнует, как дизайнер «увидел» кузов и отделку, главное – возможность разом усадить всю семью, добраться до ближайшего гипермаркета, загрузиться по крышу провиантом и, если погода плохая, переместиться в кинотеатр. Разгрузить, так сказать, уставшую психику. Зато актуальным становится расход топлива, цена обслуживания, налоги и страховка. На этом фоне смешно читать рекламные буклеты, где всё ещё пишут о каком-то ощущении свободы и особенном сплаве в силовом каркасе, гарантирующем безопасность. Производители не хотят признать, что все их кроссоверы совершенно одинаковы, а нюансы, которые они так настойчиво выпячивают, несущественны.

Вот и в Mitsubishi недавно решили отметить пятнадцатилетие Outlander на черноморском побережье, чтобы лишний раз напомнить, что он особенный. Оказаться на море после окончания сезона – что может быть прекраснее? Толпы безумных людей, променявших комфортный прохладный офис на обжигающее радиоактивное солнце и тесноту прибрежной линии, схлынули, и побережье полностью в вашем распоряжении. Отели божественно пусты и дёшевы. В любом ресторане вы главный гость. Нет никакой давки в туристических местах, важнейшие из которых – винные хозяйства. Очень рекомендую заехать в одно из них и открыть для себя дегустационные бездны. Например, купаж «Премьер Блан», где вслед за ароматом луговых трав и спелых фруктов, пятой и шестой нотой можно уловить тона бензола и асфальта. Когда сомелье сказал мне об этом, я понял, что мало смыслю в виноделии. До встречи с ним мой опыт ограничивался табаком, свиной кожей и лошадью. После винного тура море уже не кажется холодным, а если вы на кроссовере, то, протрезвев, сможете выехать на пляж, отключить систему стабилизации и выплеснуть наружу эмоции, угасшие было в городской толчее. В мёртвый сезон вы никому не помешаете…

Нашёл ли я что-то особенное в Outlander? Да, есть некие особые ощущения, которые всегда подкупали меня в японском полноприводнике, но их трудно классифицировать. В любом случае, жаль, что своё пятнадцатилетие Outlander встретил на пороге эпохи, когда индивидуальность стала синонимом ненужных расходов, а машины используются только для того, чтобы в плохую погоду попасть в кино, где содержание фильма больше не играет никакой роли.