Жесткий значит шумный

Ехал недавно в такси. На заднем сиденье изрядно потряхивало, и я решил спросить у водителя, не жёстко ли ему весь день кататься в корейской машине. Таксист оказался разговорчивым и рассказал про все двадцать моделей, на которых он раньше работал. Уже посреди его повествования я понял, что не могу согласиться ни с одним его утверждением насчёт немецких, французских и чешских автомобилей: характеристики показались мне неточными, надуманными или даже вовсе извращёнными. Однако у него определённо были причины так говорить, подумал я, и снова спросил про жёсткость корейца, о котором он в пылу разговора забыл. Ответ был уверенным и исчерпывающим: «Совсем не жёсткий. Слышишь, обивка вообще не дребезжит».

И тут всё встало на свои места. Оказывается, определённые характеристики машины в голове таксиста были чётко связаны с его сугубо личными приоритетами. Видимо, когда-то давно он ездил на шумном и тряском автомобиле и решил, что какофония в салоне является следствием жёсткости подвески. Возможно, это даже было справедливо для той старой модели. В психологии это называется «якорь». Теперь любая новая тихая машина в сознании таксиста ассоциируется с мягкой, будь она хоть спорткаром. Поэтому и мои жалобы были ему не поняты и переубеждать его было бесполезно. Пока этот «якорь» крепко сидит в его голове, иначе он думать не начнёт. И это, кстати, не редкое явление среди автолюбителей. Например, у многих из них комфорт ассоциируется с излишней валкостью кузова, а у других, напротив, с её отсутствием. Кто-то считает спортивным рулём лёгкую «баранку», с которой можно управляться без труда, а кто-то, наоборот, тяжёлую. И так во всём. Но при написании тест-драйва это невозможно учесть, ведь всегда найдутся люди со своими «якорями», которые никогда не согласятся с твоими выводами. Более того, сочтут работу непрофессиональной, а то и вовсе заказной. Компромисс нереален! Скорее всего, определённому читателю нужно искать определённого автора, с похожим устройством психики. Хотя лучше бы обойтись без всяких «якорей» и воспринимать информацию в чистом виде, но люди с прозрачным сознанием на машинах уже не ездят. Они сидят в позе лотоса…