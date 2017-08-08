Volkswagen привез в Россию особую версию Touareg

Volkswagen Touareg Wolfsburg Edition получил новые 19-дюймовые колесные диски Moab серебристо-черного цвета, новый бампер в дизайне Chrome&Style, окрашенные в черный цвет боковые зеркала, затемненные задние LED-фонари, тонированные задние и боковые стекла (65%) и черные рейлинги. Снаружи версию также можно будет отличить по фирменным шильдикам c гербом города Wolfsburg на средних стойках.

Интерьер выполнен в комбинированном черно-сером цвете Moonrock Grey-Titanium, а потолок имеет черную отделку. В салоне Wolfsburg Edition установлены черно-серые кожаные сиденья Vienna с вентиляцией спереди и подогревом на первом и втором ряду. Передние сиденья также оборудованы электроприводом и памятью настроек. По желанию цвет сидений может быть однотонным черным. Дополняют картину стальные накладки на педали и пороги.

В список оснащения Wolfburg Edition входят пневмоподвеска, коленная подушка безопасности для водителя и боковые подушки для задних пассажиров, система автоматического управления дальним светом Dynamic Light Assist, система мониторинга «слепых» зон Side Assist и камера заднего вида. Также в новой версии доступны система бесключевого доступа Keyless Access, автоматическое включение фар головного света Coming Home/Leaving Home, электропривод настройки боковых зеркал и рулевой колонки, электрообогрев лобового стекла и система контроля давления в шинах. Дизельные версии дополнительно оборудованы стояночным отопителем и топливным баком на 100 км.

Специальная версия предлагается с бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. или дизельными моторами мощностью 204 или 245 л.с. в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Кроме того, одна из версий с дизельным двигателем 245 л.с. оборудуется системой полного привода 4XMotion с увеличенными внедорожными возможностями.

Стоимость Volkswagen Touareg Wolfsburg Edition начинается с отметки в 3 199 000 рублей.