Honda Pilot обзавелась в России «Яндекс.Навигатором»

Компания Honda начала продажи на российском рынке обновленного вседорожника Pilot. Одним из основных нововведений стала мультимедийная система со встроенным «Яндекс.Навигатором».

Новый мультимедийный комплекс получил поддержку интерфейсов MirrorLink, Apple CarPlay и Android Auto. Эта система будет доступна только в комплектациях Exclusive и Premium, которые стали дороже на 50 тысяч рублей. Первая из них обойдется в 3 399 900 рублей, а вторая стоит 3 649 900 рублей. Цена базовой версии не изменилась – 2 999 900 рублей.

В топовое оснащение, помимо новой мультимедийки, также входит развлекательная система для пассажиров второго ряда с отдельным экраном, аудиокомплекс с 10 динамиками, трехзонный климат-контроль, люк, отделка салона кожей, вентиляция передних кресел и светодиодные фары.

Honda Pilot предлагается только с трехлитровым двигателем V6 мощностью 249 сил, полным приводом и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. «Сотню» такой автомобиль набирает за 9,1 секунды. Максимальная скорость – 192 километра в час. Мотор рассчитан на работу на топливе АИ-92.