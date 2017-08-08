Испытание подвески Ford F-150 Raptor: видео из-под колес

Канал The Straight Pipes на практике продемонстрировал то, как ведет себя на бездорожье подвеска неутомимого «Раптора»

Одна из самых важных особенностей Ford F-150 Raptor — это стандартная подвеска Fox Racing. Эта высокотехнологичная конструкция спереди обладает диапазоном движения в 33 см, а сзади — в 35 см, что делает Raptor монстром, способным прямо с конвейера отправиться на оффроад-гонки.

Чтобы узнать, как выглядит подвеска во время езды, The Straight Pipes установил камеры на передних и задних колесных колодцах и отправился в путешествие по бездорожью.