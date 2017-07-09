Премьеры яхтенной выставки SPIBS 2017, 7-9 сентября

С 7 по 9 сентября в городе на Неве в Речном яхт-клубе профсоюзов состоится St. Petersburg International Boat Show 2017 (SPIBS). Яхт-клуб на Петровской косе хорошо знаком жителям и яхтсменам Санкт-Петербурга: возможность провести погожий день в месте, где взгляду открывается простор Финского залива, привлекает многих. Особенно тем, что глаз радуют ошвартованные красавицы-яхты.

На протяжении трёх лет флот SPIBS всегда впечатлял разнообразием. Следуя традиции, ведущие яхтенные компании страны представят у причалов более 50 судов, начиная с небольших катеров и заканчивая крупными дорогими яхтами, а брокеражные предложения позволят выбрать подходящий вариант по более привлекательной цене. Помимо яхт и катеров от популярных верфей (Azimut, Princess, Galeon, Delphia, Jeanneau, Beneteau, Targa, Sargo, Velvette, Weldcraft, NorthSilver, Grizzly и пр.), гостей выставки ожидают и премьеры. Компания Range Marine представит абсолютно новый Nord Star 47 и младшую модель 34 Fly. Также впервые российские воды посетит скоростной катер Marell 900CC, а кульминацией премьер из Скандинавии станет презентация финских катеров XO 360 и XO DFNDR.

Устроители проделали большую работу, чтобы максимально разнообразить программу SPIBS 2017. Для профессионального сообщества пройдёт уже традиционный круглый стол, где будут обсуждаться актуальные вопросы яхтенной отрасли. Те, кто интересуются парусным спортом, смогут принять участие в любительской регате на призы журнала Motor Boat & Yachting.

Интересные мероприятия подготовили для посетителей партнеры боат-шоу. И, конечно, на выставке всегда рады видеть будущее российского яхтинга: специальная развлекательная зона предусмотрена для детей. Начинать свой путь в яхтинге никому не рано и никогда не поздно! Получить входной билет можно уже сейчас, пройдя легкую регистрацию на сайте www.spibs.ru .

Расписание работы выставки: 7–8 сентября с 13.00 до 20.00 и 9 сентября с 12.00 до 18.00