УАЗ модернизировал сборочное производство

В период ремонтной кампании с 24 июля по 7 августа на Ульяновском автомобильном заводе запущена вторая сборочная линия – грузовая цепочка главного конвейера. Тем самым, произведено разделение линий сборки автомобилей легкового и грузового модельного ряда. Напомним, ранее производство автомобилей семейства Патриот и грузового модельного ряда осуществлялось в едином потоке.

Также проведена профилактика оборудования в прессовом, сварочном и окрасочном производствах, ремонт производственных помещений и кровли, ряд цехов дополнительно оснащен вентиляцией. Всего в ходе ремонтной кампании в производствах УАЗ выполнено более 440 работ по модернизации оборудования и улучшению состояния производственно-бытовых помещений.

«Благодаря проведенному комплексу работ улучшится эргономика рабочих мест и процессов, повысится гибкость производства. Разделение линий сборки обеспечит равномерную загрузку конвейера и оптимизирует рабочие процессы, что благоприятно скажется на качестве продукции. При этом ремонт инфраструктуры и оборудования призван улучшить производительность и безопасность труда», — отметил заместитель генерального директора – директор по производству ООО «УАЗ» Сергей Исаев.

Отметим, в текущем году на предприятии продолжится модернизация оборудования и инструмента, также планируется установка новой линии для тестирования автомобилей всего модельного ряда УАЗ. В настоящее время рассматривается возможность внедрения в линию сборки интеллектуального инструмента.

Напомним, в 2016 году на модернизацию производства направлено более 350 млн рублей, что позволило реконструировать производственные мощности сварки кузовов автомобилей семейства Патриот, модернизировать окрасочное и сборочное производство. В результате повысилась коррозионная стойкость внедорожников, а удельная рекламационная дефектность автомобилей УАЗ в первые три месяца эксплуатации снизилась более чем на 30%.