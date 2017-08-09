Mitsubishi назвала российские цены на ASX

Российский офис Mitsubishi Motors официально объявил цены компактного кроссовера ASХ, продажи которого возобновляются в нашей стране. Автомобили для продажи в России будут поставляться с завода компании в городе Окадзаки (Япония).

Базовый переднеприводный вариант с мотором 1,6 и МКПП оценен компанией в 1 099 000 рублей, а самая дорогая комбинация с таким приводом, коробкой и мотором обойдется в 1 189 990 рублей.

Полный привод – только с вариатором и 2-литровым двигателем. Диапазон цен составит 1 339 990 – 1 479 990 рублей.

Первые автомобили поступят в официальные дилерские центры марки в России в середине августа на Дальнем Востоке и с середины сентября будут доступны во всех остальных регионах. Прием заказов уже открыт.

Передняя часть рестайлингового кроссовера оформлена в новой концепции дизайна бренда Dynamic Shield с новой радиаторной решеткой и передним бампером. Кроме того, автомобиль отличается от предшественника новой формой радиоантенны, другим дизайном светодиодных ходовых огней (LED DRL) и задней противотуманной фары. Цветовую линейку окраски кузова дополнил колер Sterling Silver Metalic («Серебристый»).

В салоне — переработанная напольная консоль, измененное расположение USB-разъема на центральной консоли и мягкая обивка боковой части центрального консоли в зоне коленей водителя и пассажира для дополнительного удобства. Mitsubishi ASX 2018 модельного года также получил пакет доработок шумоизоляции.

Автомобили будут оснащаются уже знакомыми и проверенными на российских дорогах двигателями 1,6 л (117л.с) в комбинации с 5-ступенчатой механической трансмиссией и 2-литровым агрегатом (150л.с) в паре с вариатором INVECS-III.