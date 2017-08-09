Новый Jeep Wrangler сохранит широкую гамму версий

К примеру, подтверждено, что на конвейере Jeep Wrangler нового поколения получит выбор из трех двигателей. Внедорожнику сохранят традиционный 3,6-литровый бензиновый V6, а базовым будет считаться двухлитровый турбомотор, который, по некоторым данным, получит еще и стартер-генератор – это позволит реализовать функции системы «старт-стоп».

А вот дизель будет доступен всего один, объемом 3 л. Работать моторам предстоит в паре либо с шестиступенчатой «механикой», либо с восьмидиапазонным автоматом.

В конфигураторе были обозначены и варианты крыши, которые предложит производитель для обеих версий внедорожника – трех- и пятидверной. В списке значатся составной жесткий верх, полностью мягкая крыша и такая же мягкая, но уже складывающаяся не вручную, а при помощи электропривода.

Наконец, внесена некоторая ясность в вопросы комплектаций «Рэнглера» для рынка США. Сейчас Jeep предлагает для внедорожника сразу 13 вариантов исполнений, а со сменой поколений планируется сохранить лишь две – Sport и Rubicon – для «короткого» внедорожника и три – Sport, Rubicon и Sahara для Wrangler Unlimited. Правда, в качестве компенсации и в исполнение обещания о широчайших возможностях персонализации производитель предложит огромное количество опций (например, ожидается появление сразу 10 опциональных пакетов).

Премьера нового поколения Jeep Wrangler должна состояться в ноябре на выставке в Лос-Анджелесе. Позже производитель планирует все же вывести на рынок и версию внедорожника в кузове пикап, которая, впрочем, будет считаться самостоятельной моделью.