Jeep оценил мощнейший внедорожник в мире в стоимость «Демона»

Компания Jeep назвала стартовую цену на Grand Cherokee Trackhawk, который в фирме называют мощнейшим и быстрейшим внедорожником в мире. 717-сильную машину оценили примерно в ту же стоимость, что и экстремальный дрэговый масл-кар Dodge Challenger Demon — это 85 900 долларов (на тысячу дороже «Демона»).

Подробностей о комплектациях такого Jeep пока нет, однако прием заказов в США начнется уже на этой неделе. По умолчанию показанный весной 2017 года Cherokee Trackhawk оснащается компрессорной «восьмеркой» объемом 6,2 литра — тем же агрегатом, что используется для Dodge Challenger Hellcat.

Внедорожник с восьмиступенчатым «автоматом» способен набирать 96 километров в час за 3,5 секунды, а его максимальная скорость равна 290 километрам в час. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) автомобиль проезжает за 11,6 секунды.

Экстремальный Challenger Demon может разгоняться до 96 километров в час за 2,3 секунды, а 402 метра он проезжает за 9,65 секунды. При базовой стоимости 84 995 долларов ряд опций для «Демона» предлагается всего за доллар — это оборудование, необходимое для перенастройки машины для дрэговых заездов. Вместе с тем за «комфортные» опции придется отдать около десяти тысяч долларов сверху.