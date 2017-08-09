1500-сильный «карманный танк», который может все

Компания Howe and Howe Tech выпустила экстремальную версию своей единственной модели — относительно небольшой гусеничной машины Ripsaw. Это модификация SSR1 с двигателем мощностью 1500 лошадиных сил.

«Карманный танк» получил восьмицилиндровый мотор объемом 12 литров. Прежде он оснащался 600-сильным дизелем и в таком варианте принял участие в съемках восьмой части «Форсажа».

Динамические характеристики разработчики не называют. В ролике, посвященном новинке, она совершает различные трюки как на снегу, так и на сухом асфальте.

Первоначально гусеничные машины Ripsaw были подготовлены для нужд военных. Впоследствии фирма Howe and Howe Tech начала продавать такие танки гражданским лицам, позиционируя их как роскошную технику для экстрима.

Машины Ripsaw собираются вручную, свои заказы клиенты получают примерно через полгода после оформления. Стоимость небольших танков зачастую превышает полмиллиона долларов.