В Китае появился роскошный внедорожник вместимостью от трех до восьми человек

Китайский бренд Maxus, принадлежащий концерну SAIC, вывел на рынок новую флагманскую модель. Это большой и роскошный рамный внедорожник D90, цены на который, в пересчете на доллары, варьируются от 24 до 40 тысяч. Новинка может обладать вместимостью от трех до восьми человек.

Габаритная длина Maxus D90 составляет 5005 миллиметров, ширина и высота – 1932 и 1875 миллиметров соответственно. Колесная база равна 2950 миллиметрам, а клиренс достигает 210 миллиметров. Внедорожник построен на платформе пикапа Maxus, однако получил независимую подвеску вместо неразрезного заднего моста.

Под капотом модели установлена двухлитровая «турбочетверка» мощностью 224 силы, которая может сочетаться с пятиступенчатой «механикой» либо шестидиапазонным «автоматом». Привод — задний или полный. Впоследствии должна появиться дизельная версия внедорожника.

Салон новинки может быть трех-, четырех-, пяти-, шести-, семи- или восьмиместным. Такое количество конфигураций обуславливает несколько вещей: последний ряд кресел образует сплошной диван, второй ряд может быть с двумя отдельными сиденьями или с традиционным трехместным диваном, а переднее пассажирское кресло можно заменить на специальную «тумбочку». Она может быть подставкой для ног и использоваться для хранения вещей. Подобное решение ранее представила компания Volvo — для кроссовера XC90 и седана S90.

Для отделки интерьера D90 использованы кожа и алькантара. В список оснащения входят трехзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция кресел, панорамная крыша с люком, система бесконтактного открывания багажника («с ноги») и мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем. Кроме того, для модели доступен широкий набор современных систем безопасности и помощи водителю.

Помимо Китая, внедорожник планируется вывести на рынок Австралии.