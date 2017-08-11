Новейший кроссовер от BMW засветился в серийном обличии

Производитель решил опубликовать не одну фотографию-тизер, а провел целую фотосессию совместно с порталом High Snobiety, показав закутанный в камуфляж кроссовер со всех сторон. Маскировка не позволяет оценить все нюансы дизайна, однако в рамках фотосессии она была обыграна как яркий камуфляж для «покорителя городских джунглей», и даже в ней перспективный кроссовер смотрится весьма органично.

И опубликованные снимки, и появлявшаяся ранее информация дают возможность сформировать предварительное представление о модели. Вопреки действовавшей ранее корпоративной логике, X2 не станет «младшей версией» купе-кроссовера X4. Раньше нечетные модели получали классический силуэт кроссовера, (X1, X3, X5), а четные — купеобразный (X4, X6). Новый X2 эту логику нарушит.

BMW X2 будет построен на переднеприводной платформе концерна, на которой уже выпущены, к примеру, BMW X1 и компактвэн Active Tourer. Данных о моторной гамме кроссовера пока нет, но, судя по используемой платформе, она будет состоять из трех- и четырехцилиндровых бензиновых и дизельных турбомоторов, хорошо знакомых по смежным моделям BMW, а также по семейству Mini.

Опционально будет предлагаться и фирменный полный привод xDrive, а вот появление полноценной заряженной М-версии пока что под вопросом — издание Motor1 предполагает, что производитель ограничится только более умеренными модификациями X2 M35 или M40.

Производство кроссовера будет налажено в Регенсбурге, на одной сборочной линии с BMW X1. А мировая премьера серийной версии состоится совсем скоро — в рамках автосалона во Франкфурте в сентябре этого года.