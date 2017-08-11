Новый флагманский кроссовер Audi засняли почти без камуфляжа

Компания Audi приступила к завершающей стадии разработки нового кроссовера — флагманского Q8. Прототип модели был замечен на дорогах Германии в серийном кузове и почти без камуфляжа. Снимок опубликован на форуме AutoPareri пользователем с ником Beckervdo.

Как сообщалось ранее, в техническом плане Q8 будет повторять кроссовер Q7. При этом он будет роскошнее и цены на топовые варианты вероятнее всего будут выше ста тысяч евро. Ожидается также, что у кроссовера появится полноценная RS-модификация — по неофициальным данным, Audi уже зарегистрировала соответствующее название.

Внешне серийный автомобиль будет во многом похож на одноименный концепт, показанный на Детройтском автошоу 2017 года. Останутся, например, характерная оптика, некоторые элементы обвеса и схожая форма бокового остекления.

Благодаря появившимся ранее шпионским снимкам салона стало известно, что в салоне кроссовера будут как большой дисплей мультимедийной системы, так и тачскрин для управления климат-контролем и прочими функциями (в духе новой A8). В то же время Q8 получит цифровую приборную панель нового поколения.

Премьера серийного Q8, как ожидается, произойдет в начале 2018 года в Детройте. Производство модели будет налажено на заводе VW в Словакии.