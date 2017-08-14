Volkswagen превратил Crafter в двухэтажный дом на колесах

Компания Volkswagen опубликовала первые снимки нового концепта на базе фургона Crafter. Он получил название California XXL и, по сравнению с обычной «Калифорнией» на базе Multivan, стал ближе к понятию «дом на колесах». Премьера новинки состоится в конце августа на профильном автошоу в Дюссельдорфе.

Одним из главных отличий XXL-кемпера от «Калифорнии» стала очень высокая фиксированная крыша. Снимков салона пока нет, однако вероятнее всего вертикальное пространство используется для установки кровати на «втором» этаже. При этом известно, что длина спального места достигает двух метров.

Судя по скетчу интерьера, на «первом» этаже у модели установлена почти полноценная кухня — с раковиной, плитой на две конфорки, множеством ящиков и большой рабочей поверхностью. Вместе с тем в оснащение вэна входят холодильник, а также небольшой отсек с туалетом и душем. Сверху на боковой части автомобиля установлен тент.

Дополнительных подробностей о новинке пока нет.

Кемпер Volkswagen California тоже обладает многим оборудованием дома на колесах. У него есть поднимающаяся секция крыши (при этом передвигаться возможно только с опущенной), два спальных места и все необходимое для приготовления пищи. В России стоимость такого минивэна начинается с 3 143 200 рублей.