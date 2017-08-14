Новый Jeep Wrangler засняли во время внедорожной гонки со старым

В распоряжении портала autoevolution.com оказалось шпионское видео с Jeep Wrangler следующего поколения. Новинку засняли во время тестов на бездорожье, где она соревновалась с нынешним «Рэнглером».

Судя по видео, испытатели устроили соревнование по подъему на песчаную гору. Тесты проводились в Мичигане. В ролике видно также, что в мероприятии участвовали пикап Ram и квадроцикл.

При этом, как отмечает autoevolution.com, прототип нового внедорожника вероятнее всего «обут» в шины Goodyear DuraTrac. Однако серийные машины, по неофициальным данным, будут предлагаться с шинами BF Goodrich Mud Terrain.

Как сообщалось ранее, одной из особенностей модели следующего поколения станет новая система полного привода (для четырехдверной версии Sahara). Подключением передней оси тут будет заведовать электроника.

В моторную гамму готовящегося Wrangler войдут бензиновые «турбочетверка» и атмосферный 3,6-литровый V6, а также трехлитровый турбодизель. Коробки передач — шестиступенчатая механическая либо восьмидиапазонный «автомат».

Wrangler по-прежнему будет доступен с двух- и четырехдверным кузовами со съемными панелями и дверьми. Но появится электропривод съемной крыши.

Внедорожник сохранит рамную конструкцию, но получит алюминиевый кузов и лишится неразрезных мостов спереди и сзади. Внешне он будет очень похож на предшественника.

Премьера нового «Рэнглера» состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе.