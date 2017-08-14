На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных

Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки.

Научный консультационно-технологический центр «Пролог» (резидент технопарка «Жигулевская долина», г. Тольятти) разработал проект каркасно-модульного внедорожника на базе «Нивы». Прототип машины представят на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ — 2017», говорится в сообщении технопарка. Разработчик уверен, что в будущем автомобиль из модельного ряда «Сержант» смогут применять в качестве военной и специальной техники.

Сообщается, что для экспериментального образца разработали и изготовили панели внешней и внутренней облицовки из композитов, а также объемную пространственную раму из алюминиевых сплавов. По информации разработчиков, внедорожник будет устойчив к коррозии, иметь низкий вес компонентов, обладать радиопрозрачностью и способностью к самозатуханию при горении. Кроме того, военная машина на базе «Нивы» будет малозаметна на тепловизорах, иметь высокую стойкость к химикатам и ультрафиолетовому излучению, ударам, а в холодное время года на панелях не будет образовываться ледяная корка.

«Автомобиль долговечный и очень прост в ремонте. Например, если на каркасе появится вмятина, то ее легко можно будет убрать с помощью кувалды.»

Сергей Петерайтис | проректор по научно-инновационной деятельности ТГУ

В беседе с «Авто Mail» проректор по научно-инновационной деятельности ТГУ Сергей Петерайтис отметил, что каркас из алюминия позволяет вешать на автомобиль любые панели: сейчас — это композитные панели, но можно повесить и бронелисты. На арку автомобиля при надобности устанавливается любое легкое вооружение — гранатомет или пулемет.

«Мы уже собрали один автомобиль, он на ходу и с регистрационными номерами ГИБДД. От «Нивы» у него осталась подвеска, раздаточная коробка и двигатель», — рассказал он.

Авторы проекта также подчеркивают, что за счет сниженного веса машину будет легко доставлять по воздуху и воде. При этом предполагается, что после завершения нормативного срока эксплуатации конструктивные элементы машины могут быть заменены, а сам автомобиль приспособлен к народному хозяйству.

В будущем разработчики намерены развивать автомобиль с рамой не из алюминия, а из композитных материалов. В настоящее время, рассказал Петерайтис, Тольяттинский госуниверситет подал заявку в Российский фонд перспективных исследований, чтобы получить грант на разработку такой машины. ТГУ уже получил письма поддержки этого проекта от Министерства обороны, промышленности и технологий Самарской области и коммерческих партнеров, которые готовы производить эти автомобили на своей площадке.