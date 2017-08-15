Chery привезет во Франкфурт новейший кроссовер

Проект известен внутри концерна под кодовым наименованием M31T – собственного имени у него пока нет. Нет и какой-либо технической информации, за исключением предварительной. Скажем, по слухам, вседорожник будет крупнее нынешнего флагмана концерна – Chery Tiggo 7 – а это означает, что его длина превысит 4,5 м.

Кроме того, по предварительным данным, именно с этим вседорожником дебютирует новый китайский турбомотор. Агрегат объемом 1,6 л был представлен в начале лета и развивает в зависимости от модификации 190 и 218 л.с. На кроссовере работать ему предстоит в паре с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Соответственно, первую «сотню» вседорожник сможет набирать за 9,5 с, расходуя при этом менее 6,5 л топлива на 100 км.

Было опубликовано и фото интерьера новинки, но изображены на нем лишь блок управления климатической установкой и часть монитора мультимедийной системы. Судя по снимку, блок климат-контроля получит оригинальные круглые дисплеи, встроенные в управляющие шайбы: отображать они будут служебную информацию о работе установки.

Означает ли премьера во Франкфурте намерения Chery вывести новый вседорожник на европейский рынок, пока не уточняется. В Китае новая модель должна появиться в следующем году.