Chery привезет во Франкфурт новейший кроссовер

Компания Chery готовится к первому, по сути, сольному выступлению на международной европейской выставке. По слухам, на автосалоне во Франкфурте китайцы продемонстрируют свой самый большой вседорожник, тизеры которого уже появились официально.
Проект известен внутри концерна под кодовым наименованием M31T – собственного имени у него пока нет. Нет и какой-либо технической информации, за исключением предварительной. Скажем, по слухам, вседорожник будет крупнее нынешнего флагмана концерна – Chery Tiggo 7 – а это означает, что его длина превысит 4,5 м.
Кроме того, по предварительным данным, именно с этим вседорожником дебютирует новый китайский турбомотор. Агрегат объемом 1,6 л был представлен в начале лета и развивает в зависимости от модификации 190 и 218 л.с. На кроссовере работать ему предстоит в паре с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Соответственно, первую «сотню» вседорожник сможет набирать за 9,5 с, расходуя при этом менее 6,5 л топлива на 100 км.
Было опубликовано и фото интерьера новинки, но изображены на нем лишь блок управления климатической установкой и часть монитора мультимедийной системы. Судя по снимку, блок климат-контроля получит оригинальные круглые дисплеи, встроенные в управляющие шайбы: отображать они будут служебную информацию о работе установки.
Означает ли премьера во Франкфурте намерения Chery вывести новый вседорожник на европейский рынок, пока не уточняется. В Китае новая модель должна появиться в следующем году.