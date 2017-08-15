Кроссовер Lamborghini продолжает полировать Нюрбургринг

Эта задача требует длительных тестов для настройки ходовой части, и в Lamborghini решили, что оптимальным местом для наматывания километров станет самая известная гоночная трасса в мире. Lamborghini Urus снова попался на глаза фотошпионам в процессе тестовых заездов на Нюрбургринге. Интересно, что кузов кроссовера с момента его последней фиксации практически не изменился, так что можно предположить, что итальянцы испытывают прототип с уже серийным дизайном.

Когда «Урус» поступит в продажу, его моторная гамма будет состоять из единственного двигателя – четырехлитрового V8 с турбонаддувом, развивающего 650 л.с. Таким образом, кроссовер Lamborghini будет далеко не самым энерговооруженным предложением на рынке. Однако, к 2019 году итальянцы обещают подготовить версию вседорожника с гибридной силовой установкой, которая может стать заметно мощнее, чем бензиновый мотор. Не исключено, что с ней Lamborghini Urus сможет претендовать на звание самого мощного кроссовера планеты.

Дебют экстравагантной новинки намечен на сентябрь – о состоится на международном автосалоне во Франкфурте. Продажи вседорожника стартуют в третьем квартале нынешнего года по цене, эквивалентной примерно 200 000 долларов.

В 2018 году Lamborghini собирается выпустить около тысячи кроссоверов, а годом позже довести объем производства «Урусов» до 3 500 машин. Таким образом, именно Urus должен стать самой популярной моделью итальянской марки, обеспечив ей примерно половину годовых продаж.