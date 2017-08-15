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Новости   15 августа 2017    5

В России начали продавать новый кроссовер из Китая

Компания Brilliance вывела на российский рынок обновленный паркетник V5, который оказался мощнее, но при этом заметно дороже старой модели. Стоимость этого «китайца» перевалила за 1 млн рублей.

Пресс-служба компании Brilliance объявила о старте продаж обновленного переднеприводного кроссовера V5, который выпускается на российском заводе «Дервейс» в Черкесске. Автомобиль предлагается в комплектациях Sport и Deluxe по цене 1 049 000 и 1 099 000 рублей соответственно. Таким образом, после рестайлинга паркетник подорожал сразу на 300 тысяч по сравнению с предыдущей версией.

Впрочем, повышенные ценники объясняются не столько рядом косметических изменений и доработок ходовой части, сколько радикальной сменой технической начинки. Место 1,6-литрового атмосферника под капотом V5 занял новый 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с. (220 нм), который сочетается исключительно с 5-ступенчатым автоматом.

В списке стандартного оснащения версии Sport числятся система бесключевого доступа и запуска двигателя, мультимедийная система с 6,5-дюймовым тачскрином, электрорегулировка боковых зеркал, а также подогрев боковых зеркал заднего вида и заднего стекла. Комплектация Deluxe включает в себя боковые подушки и шторки безопасности, круиз-контроль и двухпозиционный люк с электроприводом.

Цветовая гамма состоит из 4 цветов (белый, серый, черный и коричневый). Заявленная производителем заводская гарантия на Brilliance V5 составляет 3 года или 100 тыс. км пробега.

Кстати, дорестайлинговая версия V5 с «атмосферником» пока остается в продаже по цене от 730 тысяч рублей.


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