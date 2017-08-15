В России начали продавать новый кроссовер из Китая

Пресс-служба компании Brilliance объявила о старте продаж обновленного переднеприводного кроссовера V5, который выпускается на российском заводе «Дервейс» в Черкесске. Автомобиль предлагается в комплектациях Sport и Deluxe по цене 1 049 000 и 1 099 000 рублей соответственно. Таким образом, после рестайлинга паркетник подорожал сразу на 300 тысяч по сравнению с предыдущей версией.

Впрочем, повышенные ценники объясняются не столько рядом косметических изменений и доработок ходовой части, сколько радикальной сменой технической начинки. Место 1,6-литрового атмосферника под капотом V5 занял новый 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с. (220 нм), который сочетается исключительно с 5-ступенчатым автоматом.

В списке стандартного оснащения версии Sport числятся система бесключевого доступа и запуска двигателя, мультимедийная система с 6,5-дюймовым тачскрином, электрорегулировка боковых зеркал, а также подогрев боковых зеркал заднего вида и заднего стекла. Комплектация Deluxe включает в себя боковые подушки и шторки безопасности, круиз-контроль и двухпозиционный люк с электроприводом.

Цветовая гамма состоит из 4 цветов (белый, серый, черный и коричневый). Заявленная производителем заводская гарантия на Brilliance V5 составляет 3 года или 100 тыс. км пробега.

Кстати, дорестайлинговая версия V5 с «атмосферником» пока остается в продаже по цене от 730 тысяч рублей.