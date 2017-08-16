Концерн «Калашников» представил электрические мотоциклы для полиции

Помимо боевого автоматического и снайперского оружия, артиллерийских снарядов, охотничьих ружей и спортивных винтовок, «Калашников» занимается производством станков, оборудования, инструментов, а с недавних пор развивает и такие перспективные направления, как дистанционно-управляемые боевые модули, беспилотные летательные аппараты и многофункциональные катеры специального назначения.

В сфере деятельности концерна оказалась и мототехника, причем весьма современная: для нужд полиции была создана новая модель мотоцикла «ИЖ» с электрической силовой установкой. Подробных технических характеристик производитель пока не раскрывает. Из официального сообщения компании и опубликованного видеоролика лишь следует, что дальность хода на одной зарядке у мотоциклов составляет 150 километров, а максимальная мощность составляет 15 кВт.

Как рассказал генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко, мотоциклы были представлены правительству Москвы и ГИБДД, в ближайшее время они будут переданы в тестовую эксплуатацию.

Но прежде, чем сотрудники ГИБДД смогут опробовать мотоциклы в деле, состоится их официальная презентация, которая пройдет в рамках форума «Армия-2017» с 22 по 27 августа в Кубинке (Московская область).