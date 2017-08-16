Volkswagen снял на видео самый маленький кроссовер T-Roc

Компания Volkswagen опубликовала тизер новой модели – компактного кроссовера под названием T-Roc. В линейке производителя автомобиль расположится на ступеньку ниже «Тигуана».

Информации о кроссовере пока не очень много. Известно, например, что его габаритная длина составит около 4231 миллиметра (примерно столько же, сколько и «Гольф»), а его высота окажется на 100 миллиметров выше «Поло» (1546 миллиметров).

Вседорожник получит двухцветную окраску кузова, оформление передней панели в цвет экстерьера, а также цифровую приборку и светодиодные фары головного света.

Новинка будет построена на платформе MQB, которая уже используется на «Ибице» и «Поло». Модель поборется за покупателей с Nissan Juke, Mazda CX-3 и Renault Captur.

VW T-Roc рассекретят 23 августа. Публичный дебют модели пройдет в сентябре на моторшоу во Франкфурте.