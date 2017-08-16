В Porsche разукрасили Macan под гоночный автомобиль

Подразделение компании Porsche, отвечающее за Азиатско-Тихоокеанский регион, представило необычную версию модели Macan. Кроссовер разукрасили (вероятнее всего с помощью пленки) под гоночный автомобиль — чтобы подчеркнуть его «спортивные корни».

Этот Macan носит ливрею автоспортивного подразделения Porsche Motorsport, которая используется для различных гоночных машин в наши дни. Эта раскраска отличается сочетанием черного и белого цветов со вставками красных и серых полос.

Выпускать такой вариант серийно не планируется, автомобиль предназначен для пресс-парка. Подготовлен он на базе модификации Turbo с опциональным набором доработок Performance. Кроссовер оснащен 440-сильным турбомотором объемом 3,6 литра и способен набирать первую «сотню» за 4,4 секунды.

В России топовый Macan (с набором Performance) стоит минимум 6 323 000 рублей. Цены на кроссовер с базовым 252-сильным мотором начинаются с 3 512 000 рублей.