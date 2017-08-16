Производство нового Jeep Wrangler уже началось

Новое поколение культового внедорожника Jeep Wrangler еще не только не предъявлено публике, но даже не рассекречено. Тем не менее, вполне серийные экземпляры нового «Рэнглера» уже замечены на заводе Jeep в американском Огайо.

Очередная шпионская фотография нового Jeep Wrangler появилась в сети, но на этот раз сделана она не в ходе тестирования прототипов внедорожника, а непосредственно на заводе, где планируется производить новинку – так, во всяком случае, заявляют участники портала JL Wrangler Forums.

Несмотря на то, что на фото попала лишь часть кузова внедорожника, выглядит он только что сошедшим с конвейера: вероятнее всего, на снимке изображен автомобиль из партии, при помощи которой Jeep тестирует конвейер на готовность к производству.

Известно, что базовым двигателем для нового внедорожника станет двухлитровый турбированный агрегат из семейства Hurricane. «Рэнглеру» также сохранят 3,6-литровый атмосферный V6 и трехлитровый дизельный двигатель. Работать им предстоит либо с шестиступенчатой «механикой», либо с 8-диапазонным автоматом.

Известно также, что у покупателей Jeep Wrangler будет возможность выбора сразу из нескольких вариантов крыши. Помимо традиционного съемного жесткого верха внедорожнику предложат полностью мягкую крышу, а также мягкую, но складывающуюся при помощи сервоприводов. Кроме того, «Рэнглер» получит огромное количество дополнительных опций, объединенных в десяток пакетов.

Дебютировать новое поколение внедорожника должно лишь в ноябре – на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе.