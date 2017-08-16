УАЗ разрабатывает специальные внедорожники для Росгвардии

В 2018 году войска национальной гвардии Российской Федерации начнут получать «современные и перспективные образцы автомобильной техники»

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ, Ульяновский автомобильный завод сейчас ведёт разработку перспективных бронированных многоцелевых автомобилей УАЗ для подразделений специального назначения и патрульного автомобиля для подразделений вневедомственной охраны.

Отмечается, что Росгвардия планирует закупать не обычные автомобили, а «с улучшенными характеристиками»: увеличенным клиренсом, повышенной мощностью и улучшенной проходимостью. Тактико-технические характеристики для автомобилей будут подготовлены Главным управлением сил специального назначения и Главным управлением вневедомственной охраны Росгвардии.

«Новые образцы техники должны отвечать всем современным требованиям и значительно превосходить имеющиеся в войсках машины!» Алексей Беззубиков | Руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии, генерал-лейтенант

Впрочем, как сообщил «Авто Mail» источник на Ульяновском автозаводе, о создании принципиально новой модели речи не идёт: в ассортименте Ульяновского автозавода есть внедорожники, которые могут стать основой для подобной техники, тем более, что УАЗ и ранее успешно создавал уникальные версии для спецслужб и ведомств.

Также следует добавить, что вскоре линейку моделей марки УАЗ пополнит новая коммерческая модель «Профи», для которой проработаны усиленная рама, более мощный двигатель, а также другие новшества, включая изменённый передний мост — такую машину грузоподъёмностью 1,5 тонны вполне можно использовать как базу для броневика.