Самый доступный Renault Kaptur получил вариатор

Такой Renault Kaptur с двигателем 1,6 л, вариатором X-Tronic и передним приводом обойдется в сумму от 929 990 рублей, сообщает пресс-служба компании. До августа этого года такой Kaptur можно было купить только с механической коробкой.

Сообщается, что калибровки вариатора CVT X-Tronic были разработаны при участии российских инженеров Renault. Вариатор имитирует ступенчатые переключения, как традиционный «автомат». При этом расход Kaptur 1,6 л CVT X-Tronic составляет заявлен на уровне 7,1 л/100 км в смешанном цикле против 7,4 л/ 100 км у такой же версии с механической коробкой передач.

По данным «Автостата», за семь месяцев 2017 года Kaptur разошелся по России тиражом в 16 524 машины. За счет этого результата модель вошла в пятерку самых продаваемых автомобилей SUV на российском рынке.