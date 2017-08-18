Немецкий проктолог продаст по-настоящему суровый Porsche 911

Немецкий проктолог и автолюбитель Эрик Бранденбург выставил на продажу известный в Сети Porsche 911. Это раллийная версия спорткара 1978 года выпуска с приставкой к названию Safari. Объявления размещены как минимум на двух профильных порталах, на одном из них указана цена в 129 900 евро.

Бранденбург много лет увлекается классическими Porsche (и машинами других марок) и принимает участие в различных соревнованиях. В 2007 году он стартовал на 911-м в Транссибирском ралли, где 25 из 34 команд выступали на Porsche Cayenne, и финишировал девятым.

Выставленная на продажу машина — одна из трех копий гоночной двухдверки Бранденбурга. Это не заводской 911 Safari (боевые версии 911-го для различных соревнований выпускались в 70- и 80-х годах), копия построена на базе купе Carrera SC.

Она оснащена 3,2-литровой оппозитной «шестеркой» мощностью около 250 лошадиных сил, специально подготовленной коробкой передач Porsche 915, задним приводом и 16-дюймовыми дисками в «злых» шинах Hankook.

Бранденбург доработал также подвеску купе, провел точечную сварку кузова для повышения жесткости, установил защиту под днищем и украсил автомобиль монохромным вариантом знаменитой ливреи Martini.

Пробег 911-го превышает 140 тысяч километров. За цену подержанной двухдверки в Германии можно купить, например, новый 450-сильный 911 Carrera GTS.