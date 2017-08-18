Американцы сделают сверхмощный электрический багги

Американская компания Nikola Motors, специализирующаяся на «зеленом» транспорте, анонсировала сверхмощный багги Zero. В топовой модификации мотовездеход получит 555-сильную силовую установку.

Фирма Nikola Motors стала известна благодаря проекту One — это тысячесильный тягач на водороде. Впоследствии она сообщила о планах построить 2000-сильную гибридную фуру и упомянутый электробагги. Еще в конце прошлого года компания показала прототип мотовездехода, однако на новых изображениях Zero выглядит по-другому. Кроме того, теперь разработчики заявили о еще более мощной «начинке».

Четырехместный внедорожник будут предлагать с комплектами батарей емкостью 75, 100 или 125 киловатт-часов (прежде сообщалось об аккумуляторах только с 72 киловатт-часами). Для сравнения, самые мощные автомобили Tesla комплектуются батареями на 100 киловатт-часов.

Мощность полноприводного багги составит от 415 до 555 лошадиных сил (при крутящем моменте от примерно 5000 до почти 6650 Нм). Топовый вариант сможет набирать 60 миль в час (97 километров в час) за 3,9 секунды. О запасе хода мотовездехода с новыми характеристиками информации нет, ранее Nikola Motors говорила о максимальных 322 километрах.

Стоимость базовой версии Nikola Zero в США будет равна 35 тысячам долларов. В некоторых штатах он получит разрешение на использование на дорогах общего пользования (фирма предложит доработку за доплату). В конце текущего года компания начнет устраивать тест-драйвы модели, старт приема заказов намечен на январь 2017-го.