Hyundai представила новый кроссовер на водороде

Компания Hyundai в рамках мероприятия в Сеуле представила предсерийный вариант нового водородного кроссовера, который пока носит название Next Generation FCEV. В линейке корейского автопроизводителя новинка заменит ix35 Fuel Cell.

Запас хода модели, измеренный по методике, применяемой в Европе, превышает 800 километров (по южнокорейской – 580 километров). Предыдущий водородный кроссовер Hyundai мог проехать от заправки до заправки, по официальным данным, 594 километра. При этом в 2014 году ix35 Fuel Cell смог проехать без дозаправки 700 километров.

Отдача силового агрегата новинки составляет 120 киловатт, что эквивалентно 163 лошадиным силам, и 400 Нм. Мощность мотора предшественника Hyundai Next Generation FCEV составляет 136 сил.

В CarAdvice отметили, что кроссовер оснастили тремя одинаковыми баками для хранения водорода. На ix35 Fuel Cell для этих целей использовались два резервуара разных размеров.

Все дополнительные подробности о Hyundai Next Generation FCEV, включая полные технические характеристики и название, с которым модель поступит в продажу, назовут в январе 2018 года на выставке потребительской электроники CES.

Продажи Hyundai ix35 Fuel Cell начались в Европе в 2013 году. На данный момент в Германии водородный вседорожник стоит минимум 65 450 евро, что эквивалентно примерно 4,5 миллиона рублей. В апреле 2016 года немцы запустили систему каршеринга, в которой использовались только ix35 Fuel Cell.