Владельцев Chevrolet Niva «подключили» к интернету

Компания «GM-АвтоВАЗ» предложила владельцам Chevrolet Niva воспользоваться интернетом — отныне клиенты фирмы могут оставить заявки на запчасти и техобслуживание с помощью сайта. В сообщении предприятия отмечается, что это позволяет сэкономить время.

На сайте «GM-АвтоВАЗа» есть каталоги запасных частей и различных аксессуаров. В первом содержится все от датчиков до кузовных деталей и крупных агрегатов, при этом указана рекомендованная розничная цена.

Среди предложенных аксессуаров владельцы Niva могут выбрать, например, оборудование для внедорожной подготовки, аудиосистемы и масла.

При онлайн-записи на обслуживание клиентам нужно выбрать подходящий сервисный центр в своем городе, указать модификацию автомобиля и выбрать желаемую программу работ. После этого с ними свяжутся сотрудники дилеров.

Chevrolet Niva предлагается с 1,7-литровым двигателем мощностью 80 лошадиных сил и механической коробкой передач. Минимальная стоимость внедорожника составляет 588 тысяч рублей, всего на выбор доступно шесть комплектаций.