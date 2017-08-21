Mitsubishi покажет свое «Затмение»

Официальная американская премьера вседорожника Mitsubishi Eclipse Cross (слово eclipse как раз и переводится, как «затмение») состоится в городе Салем, штат Орегон. Этот штат попал в список тех территорий США, где полная фаза затмения будет наблюдаться особенно отчетливо. Более того, Mitsubishi пообещала вести прямую онлайн-трансляцию обоих событий – и затмения, и премьеры «Затмения».

Вседорожник Mitsubishi Eclipse Cross, унаследовавший свое имя от знаменитого спорткупе, должен занять в линейке компании место между кроссоверами Outlander и ASX (в США он продается под именем Outlander Sport). Европейская версия вседорожника, построенного на платформе Outlander, была представлена еще весной. Кроссовер получил фирменную систему полного привода S-AWC и два мотора на выбор – полуторалитровый бензиновый с турбонаддувом и дизель объемом 2,2 л. В качестве коробок передач Mitsubishi предложит вариатор и восьмидиапазонный автомат. Данные о мощности моторов пока не раскрываются, а продажи Eclipse Cross в Европе должны начаться в первые месяцы следующего года.

Сведений о том, чем именно будет отличаться американская модификация кроссовера, пока нет никаких: все подробности Mitsubishi обещает поведать во время «Великого американского затмения».