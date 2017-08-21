Volvo XC60 подготовили к «Великому американскому затмению»

Компания Volvo подготовила кроссовер XC60 нового поколения для просмотра полного солнечного затмения, которое пройдет 21 августа. Для этого нужен будет автомобиль, оснащенный стеклянной панорамной крышей.

Новинка – это особый материал с множеством микроскопических точек, прикрепленный к магнитному каркасу. Его нужно установить на крышу, что позволит всем находящимся в машине людям наблюдать за солнечным затмением без специальных очков.

Приспособление будет продаваться у дилеров в тех штатах, где можно наблюдать затмение: в Орегоне, Айдахо, Небраске, Миссури и Южной Каролине.

Предстоящее событие уже названо «Великим американским затмением». Это будет первое затмение с момента образования Америки (в 1776 году), полную фазу которого можно наблюдать исключительно на территории США.

Новый Volvo XC60 показали в марте. Модель получила модульную платформу и линейку двигателей, выдающих от 190 до 320 сил. Самым мощным вариантом является гибридная силовая установка – 407 сил. Она позволяет машине набирать «сотню» за 5,3 секунды.

В США кроссовер стоит от 41,5 тысячи долларов.